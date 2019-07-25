Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»Газета.Ru 00:15
"Барселона" хочет предложить аргентинскому нападающему Лионелю Месси подписать бессрочный контракт, сообщает Mundo Deportivo. Текущее соглашение капитана каталонцев рассчитано до лета 2021 года и включает в себя опцию продления еще на один год.
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Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Технологии
Ростех создаст оборудование для раздачи Wi-Fi из-под земли
Концерн «Автоматика», который входит в Ростех занимается разработкой аппаратуры, способной раздавать Wi-Fi из-под земли.
Обновлено в 02:32
Музыка
Бузова устроила зажигательные танцы под «Руки вверх!» на вечеринке в Баку
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Кино
«Аладдин» заработал миллиард долларов в мировом прокате
Ещё одним фильмом 2019 года, взявшим в прокате миллиард, стал «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 02:58
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Лавров заявил о невозможности «вбить клин» в отношения России и Китая
«Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой, оно не подвержено влиянию внешних факторов, и любые попытки вбить клин в российско-китайское сотрудничество не увенчаются успехом»,— приводит слова российского министра МИД КНР.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Транспорт
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".
Обновлено в 00:59
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Госдеп одобрил продажу Индии оборудования для обслуживания самолетов С-17 на $670 млн
Госдепартамент одобрил возможную продажу Индии оборудования и услуг для технического обслуживания военно-транспортных самолетов С-17 на сумму в $670 млн.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Трамп поразмышлял о вражде США с Россией
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Игры
Создатели Dying Light 2: до выхода новых консолей игру можно не ждать
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Huawei представила свой первый смартфон 5G
Китайская корпорация Huawei представила свой первый коммерческий смартфон 5G.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы
Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые игровые ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce
Ранее Xiaomi уже выпускала ноутбуки игрового класса.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов
Вторая петиция за увольнение главы офиса президента Украины Андрея Богдана набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
Обновлено в 02:39
Гаджеты
AMD запретила ASUS сравнивать свои материнские платы с платами MSI и Gigabyte
Компания ASUS опубликовала ряд довольно занимательных маркетинговых слайдов, на которых она сравнивает свои материнские платы на чипсете AMD X570 с материнскими платами на том же чипсете компаний MSI и Gigabyte.
Обновлено в 03:52
Политика
Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно
Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8».
Обновлено 25 июля в 23:00
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12