Футбол

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборнойЧемпионат 12:59

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
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Месси назвал ложью информацию о том, что они с отцом подбирают игроков для сборной Аргентины

Спорт-Экспресс15:05

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

Чемпионат12:59

Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»

Спорт БИЗНЕС Online14:45

Месси: «Это просто ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины»

Sport24.ru14:14

Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки

Советский спорт13:24

Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины

RT на русском14:52

Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»

Sports.ru14:22
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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