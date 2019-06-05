Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборнойЧемпионат вчера в 12:59

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

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