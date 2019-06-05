Футбол
Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборнойЧемпионат вчера в 12:59
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
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Месси назвал ложью информацию о том, что они с отцом подбирают игроков для сборной Аргентины
Спорт-Экспрессвчера в 15:05
Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины
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Месси: «Это просто ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины»
Sport24.ruвчера в 14:14
Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки
Советский спортвчера в 13:24
Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
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