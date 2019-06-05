Футбол

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборнойЧемпионат вчера в 12:59

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.
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Месси назвал ложью информацию о том, что они с отцом подбирают игроков для сборной Аргентины

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

Месси опроверг слухи о том, что он с отцом подбирает игроков для сборной Аргентины

RT на русскомвчера в 14:52

Месси: «Говорили, что мы с отцом выбираем игроков для сборной. Все ложь»

Бомбардир.рувчера в 15:22

Месси: «Это просто ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины»

Sport24.ruвчера в 14:14

Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки

Советский спортвчера в 13:24

Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной

Чемпионатвчера в 12:59

Лионель Месси: «Говорят, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Аргентины, но это ложь»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 14:45
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Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Политика

В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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Общество

В Серпухове подведут итоги конкурса рисунка к 220-летию Пушкина

Обновлено в 00:50
Политика

Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Медведев рассказал об условиях продления транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не отказывались от обсуждения вопроса о сохранении транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США

В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
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Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с января упала ниже $60

Ранее Brent опускалась ниже $60 в конце января. Цена на нефть марки WTI снизилась на 4,966% — до $50,95 за баррель.
Обновлено вчера в 12:18
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
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Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок

Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.
Обновлено вчера в 18:24
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Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля

В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
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Политика

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Футбол

ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Как сообщает Foot Mercato, в переходе 26-летнего форварда заинтересован ЦСКА.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Интернет

Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль

Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Экономика

Орешкин спрогнозировал инфляцию ниже 4% по итогам года

К концу 2019 года Минэкономразвития ожидает инфляцию в России ниже 4%, а к концу полугодия — менее 5%. Об этом в четверг, 6 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов

Пассажирский самолет авиакомпании «Аврора» из Благовещенска во Владивосток вылетел с 15-часовым опозданием, сообщили «РИА Новости» в минтрансе Амурской области.
Обновлено в 02:18
Политика

Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине

Член Совфеда от республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.
Обновлено в 00:10
Политика

Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку с должности врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщает 5 июня пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986-го года, и устранении ее последствий.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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