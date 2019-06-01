Футбол
Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходомREGNUM 01:04
Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры. Слова футболиста приводит 1 июня Marca.
Читать в источнике
Оценить
Хочу закончить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту.
— Лионель Месси, аргентинский футболистRT на русском 03:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси: хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины перед завершением карьеры
Чемпионатвчера в 20:54
Месси заговорил о завершении кареры. Аргентинец хочет выиграть на прощание что-нибудь со сборной
Sportbox.RUвчера в 21:19
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Наука
Исследователи выяснили, что Twitter снижает успеваемость студентов
В итальянском университете Святого Сердца выяснили, как социальная сеть Twitter влияет на успеваемость студентов.
Обновлено в 01:58
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Новые правила для автомобилистов начали действовать в России
В России с 1 июня вступили в силу правила тюнинга автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:11
Энергетика
Нефть дешевеет: основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%
Вечером 31 мая обе основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%. Brent опускалась ниже 62 долларов за баррель впервые с 12 февраля.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Камила Джорджи поделилась горячим фото в купальнике
Итальянская теннисистка Камила Джорджи выложила снимок со своего отдыха на пляже.
Обновлено в 02:16
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Общество
Объект на станции Шиес под Архангельском законсервируют после 15 июня
Представитель инвестора, заместитель руководителя ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" Владимир Запорин заявил, что работы по инженерной подготовке территории экотехнопарка Шиес Архангельской области завершатся к 15 июня.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Культура
Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил певицу Надежду Кадышеву с юбилеем.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
На Украине ведут премии для мотивации военных
Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинским военным будут выплачивать премии перед тем, как они отправятся участвовать в военной операции в Донбассе.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Фьюри и Уайлдер проведут повторный поединок
15 июня Тайсон Фьюри сразится с немецким тяжеловесом Томом Шварцем в Лас-Вегасе, а Уайлдер 28 сентября проведет второй бой с 40-летним кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 04:45
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг в России отменен. Соответствующие изменения вступили в силу 1 июня.
Обновлено в 02:43
Культура
В российском посольстве в Вашингтоне провели Пушкинский бал
Обновлено в 04:52
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери
Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Таиланде рейсовый автобус упал с 20-метровой высоты
Рейсовый автобус, следовавший из города Чиангмай на севере Таиланда в административный центр соседней провинции Пхре, сорвался с горной дороги и упал с 20-метровой высоты, 17 человек получили травмы, 5 из них – тяжелые, сообщает в субботу интернет-версия газеты Nation.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке
Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов.
Обновлено в 03:55
Транспорт
В аэропорту Симферополя заработают электронные посадочные талоны
Аэропорт Симферополя с 3 июня начнет принимать электронные посадочные талоны, пишет в субботу, 1 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 02:55
Общество
В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров
Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено вчера в 13:10
Футбол
Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести игрока «Барселоны»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, выступающего за "Барселону", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:03
Общество
«Нашествие» в этом году пройдёт без участия Минобороны
Как пояснила Евгения Киселёва изданию, решение о том, что фестиваль в этом году будет проходить без Минобороны принято еще до "Нашествия - 2019".
Обновлено в 02:43