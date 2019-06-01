Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходомREGNUM 01:04

Хочу закончить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту.

Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры. Слова футболиста приводит 1 июня Marca.

Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходом

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