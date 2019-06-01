Футбол
Месси: хочу выиграть трофей со сборной Аргентины перед уходомREGNUM 01:04
Нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы выиграть трофей с национальной сборной перед окончанием своей игровой карьеры. Слова футболиста приводит 1 июня Marca.
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Месси: хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины перед завершением карьеры
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Месси заговорил о завершении кареры. Аргентинец хочет выиграть на прощание что-нибудь со сборной
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