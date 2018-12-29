Футбол
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде. Аргентинец доволен работой тренера и своими взаимоотношениями с ним.
Бомбардир.ру01:46
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Происшествия
В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на людей
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Транспорт
Аксенов открыл движение по первому участку трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксенов проехал по открывшемуся участку первой очереди трассы «Таврида».
Обновлено в 02:33
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации
В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Бурятии напавшего на школу подростка отправили на лечение
В Бурятии завершился суд над подростком, который в начале года напал на своих одноклассников и учителя, а затем поджег класс.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Германия одобрила план строительства туннеля в Данию за $8 млрд
Власти Германии одобрили план строительства подводного туннеля в Данию, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:36
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин
В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Газопровод загорелся в Серпуховском районе в Подмосковье
Газопровод загорелся в Серпуховском районе Московской области в ночь на субботу.
Обновлено вчера в 22:41
Спорт
Загитова стала тренировать четверные прыжки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала тренировать прыжки в четыре оборота, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Общество
ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Хоккей
Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарик забросил сотую шайбу в Национальной хоккейной лиге, но его команда уступила «Торонто» со счётом 4:2. Панарин провёл на льду 21 минуту.
Обновлено в 02:02
Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Экономика
Пособия по безработице в России могут вырасти
В России могут увеличить пособия по безработице.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Политика
На Украине рассказали о колоссальных потерях из-за блокады Крыма
Из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год, которые могли бы пойти на развитие экономики страны, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Приамурье из-за ДТП сошли с рельсов пять вагонов поезда
В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 01:06
Космос
Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год
Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин и Лукашенко обсудят Союзный договор и налоговый маневр
"Президенты в продолжение разговора в Москве уже смогут определить круг вопросов для обсуждения и продолжат говорить о том, как быть с договором 1999 года, получат возможность еще раз обсудить и продолжить разговор относительно запросов наших белорусских товарищей по разным финансовым темам", - сообщил Песков.
Обновлено вчера в 05:48
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве с 1 января подорожает на двести рублей
Обновлено в 03:32
Единоборства
Боец UFC Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье принял решение отказаться от титула в полутяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Политика
Китайцы оценили важность отношений с Россией и США
Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Космос
Российский сектор МКС оставят без научной оранжереи
Улучшенную оранжерею "Лада-2" должны были доставить в российский сектор МКС ещё в 2016 году.
Обновлено в 01:52
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к евро и доллару
Рубль в ходе торгов 29 декабря незначительно снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:25
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49