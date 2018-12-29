Футбол

Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»
Бомбардир.ру
01:46

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался в команде. Аргентинец доволен работой тренера и своими взаимоотношениями с ним.
Бомбардир.ру01:46

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Около 80% членов клуба «Барселона» выступает за продление контракта с Вальверде

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Матч ТВ03:06

СМИ: Большинство членов правления «Барселоны» выступили за продление контракта с Вальверде

Sportbox.RU03:06

80% сотрудников «Барсы» хотят, чтобы Вальверде продлил контракт с клубом

Soccer.ru03:18

СМИ: Большинство членов клуба хочет, чтобы «Барселона» продлила контракт с Вальверде

Спорт-Экспресс02:11

80% членов клуба «Барселона» выступает за продление контракта с Вальверде

Sport24.ru02:32

Месси хочет, чтобы Вальверде продлил контракт с «Барселоной»

Бомбардир.ру01:46
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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