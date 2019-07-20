Футбол
Месси извинился за слова о коррупцииРоссийская газета 14:38
Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей.
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Политика
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Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
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В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
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Общество
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Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
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Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
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Обновлено в 19:02
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено в 13:53
Наука
Новый метод быстро идентифицировал антигенспецифичные Т-клетки
Ученые представили новую концепцию, которая позволяет точно и быстро выявлять антигенспецифичные Т-клетки в их больших популяциях, обходя имевшиеся ранее ограничения.
Обновлено в 06:06
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
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Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
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Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии
Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2».
Обновлено в 08:24
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика
Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей
Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе.
Обновлено в 19:28
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено вчера в 14:39
Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Названы три лучших витамина для здоровья сердца
По словам экспертов, оптимальная доза составляет 500 мг в день, но если в вашем рационе присутствует достаточно витамина С, то дополнительный прием не принесет пользы для здоровья.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.
Обновлено в 18:58
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
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Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53