Футбол

Месси извинился за слова о коррупцииРоссийская газета 14:38

Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей.
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Капитан сборной Аргентины извинился перед КОНМЕБОЛ

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Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за слова о коррупции

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Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинение организаторов Кубка Америки в коррупции

Sport24.ru10:34
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