Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей.

Месси извинился за слова о коррупции

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