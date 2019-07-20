Футбол
Месси извинился за слова о коррупцииРоссийская газета вчера в 14:38
Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей.
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Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинение организаторов Кубка Америки в коррупции
ProstoProSportвчера в 10:46
Месси извинился перед КОНМЕБОЛ за обвинение организаторов Кубка Америки в коррупции
Sport24.ruвчера в 10:34
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