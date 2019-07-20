Футбол
Месси извинился за слова о коррупцииРоссийская газета 14:38
Как сообщает издание La Nacion, 20 июля Федерация футбола Аргентины отправила КОМНЕБОЛ заявление Месси, в котором он принес извинения за свои слова. Также было отправлено дополнительное письмо, в котором уточняется, что говоря про коррупцию Месси подразумевал именно судей.
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Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
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Политика
Пентагон оценил сотрудничество России и Китая
В Пентагоне прокомментировали высокий уровень доверия и сотрудничества России и Китая, отметив, что он не будет носить долговременный характер.
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Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
Обновлено в 14:15
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
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Армия и оружие
США отправят войска в Саудовскую Аравию
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
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КСИР опубликовал видео задержания британского танкера
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Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти
Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
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