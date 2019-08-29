Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Делегация «Барселоны» вместе с форвардом Лионелем Месси прибыла на мероприятие на вертолете. Начало жеребьевки – в 19:00 по московскому времени.

Месси и делегация «Барсы» прилетели на жеребьевку ЛЧ на вертолете

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