Лига чемпионов
Sports.ruМесси и делегация «Барсы» прилетели на жеребьевку ЛЧ на вертолете
Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Делегация «Барселоны» вместе с форвардом Лионелем Месси прибыла на мероприятие на вертолете. Начало жеребьевки – в 19:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Футбол
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Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины
Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.
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«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
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Футбол
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ТАСС 17:50
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Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
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Космос
Названы обычные вещи, которые нельзя делать в космосе
Ведь многие вещи, которые на Земле являются обыденными, в космосе становятся неосуществимыми или же представляют опасность.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Украины
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Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
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Технологии
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Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна 15:08
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16