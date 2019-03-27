Футбол

Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»Спорт-Экспресс 09:29

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес проводят занятия в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Оба футболиста смогут выйти на поле в матче против "Эспаньола" в ближайшие выходные.
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Месси провел тренировку «Барселоны» в общей группе

ProstoProSport12:12

Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:29

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Матч ТВ08:08

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе

РИА Новости09:06

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Sportbox.RU08:07

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Sports.ru09:36

Месси и Суарес возобновили тренировки в общей группе «Барселоны»

Бомбардир.ру08:43
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