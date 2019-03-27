Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»Спорт-Экспресс 09:29

Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес проводят занятия в общей группе, сообщает пресс-служба клуба. Оба футболиста смогут выйти на поле в матче против "Эспаньола" в ближайшие выходные.

Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»

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