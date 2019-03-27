Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»Sportbox.RU 08:07

Аргентинский нападающий Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании. Напомним, что во вторник Месси пропустил товарищеский матч сборной против Марокко из-за травмы паха.

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

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