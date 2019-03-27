Футбол

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»Sportbox.RU 08:07

Аргентинский нападающий Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании. Напомним, что во вторник Месси пропустил товарищеский матч сборной против Марокко из-за травмы паха.
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Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Sport24.ru12:05

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Матч ТВ08:08

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе

РИА Новости09:06

Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:29

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Sportbox.RU08:07

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Sports.ru09:36

Месси и Суарес возобновили тренировки в общей группе «Барселоны»

Бомбардир.ру08:43
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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