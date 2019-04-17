Футбол

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 летSport24.ru 04:55

Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.
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Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионов

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Месси забил 597 голов в клубной карьере, Роналду — 599

Sportmail.ru09:51

Роналду и Месси забили в один день Лиги чемпионов впервые за 10 лет

Евро-футбол.ру06:26

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 лет

Sport24.ru04:55

Месси и Роналду забили в один день в ЛЧ впервые за 10 лет

Бомбардир.ру05:20
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