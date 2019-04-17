Футбол
Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 летSport24.ru 04:55
Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.
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