Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 летSport24.ru 04:55

Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 лет

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