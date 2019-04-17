Футбол

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 летSport24.ru 04:55

Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси - Роналду - 5:7. Цифры и факты сезона в Лиге чемпионов

Советский спорт09:36

Месси забил 597 голов в клубной карьере, Роналду — 599

Sportmail.ru09:51

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 лет

Sport24.ru04:55

Роналду и Месси забили в один день Лиги чемпионов впервые за 10 лет

Евро-футбол.ру06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Авто

Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ

Обновлено в 04:05
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Игры

В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам

В своё время разработчики Ubisoft использовали модель пострадавшийего в понедельник от пожара собора в локации версии для PC Assassin's Creed Unity.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Политика

Луценко не собирается в отставку, даже если победит не Порошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после выборов президента не собирается писать заявление об отставке.
Обновлено в 13:16
Политика

МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Политика

В Финляндии отказали в убежище «cвидетелям Иеговы» из России

Миграционная служба Финляндии отказала в предоставлении убежища по существенной части заявлений от членов организации «Свидетели Иеговы», которые приехали из России и чьи заявления уже рассматривались.
Обновлено в 12:49
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Космос

Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита»

Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.
Обновлено в 11:37
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Футбол

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Кино

Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая

Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:33
Гаджеты

Названы розничные цены на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650

Портал VideoCardz опубликовал информацию о рекомендуемых ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Обновлено в 12:21
Технологии

РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное