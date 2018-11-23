Футбол

Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»-2018
РИА Новости
03:04

Престижная премия "Золотой мяч", присуждаемая лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football, впервые с 2008 года обретет нового владельца. Последние десять лет приз неизменно вручался Криштиану Роналду или Лионелю Месси.
РИА Новости03:04

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СМИ: Роналду и Месси не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Газета.Ru02:06
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