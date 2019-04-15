Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France FootballТелеканал 360° 10:19
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море
«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником
Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника
Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Общество
В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение
Обновлено в 08:23
Общество
Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России
Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
Обновлено в 07:39
Кино
Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов
Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Общество
Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы
Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью
На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала текущего года АвтоВАЗ запустил продажи обновленной модели LADA Granta FL новой генерации.
Обновлено в 04:34
Общество
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе и ресторанов
В центре Санкт-Петербурга начали массово закрываться кафе и рестораны: только с января по март 2019 года здесь прекратили работу 53 заведения общепита, что стало историческим антирекордом, подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Хоккей
«Авангард» назвал состав на матч с ЦСКА
"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Авто
Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»
Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску Kia Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено в 11:12
Экономика
В России появились семь новых ТОР
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Индия провела успешные испытания крылатой ракеты Nirbhay
Индия в понедельник провела очередные испытания отечественной дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay.
Обновлено в 08:37