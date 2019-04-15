Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France FootballТелеканал 360° 10:19

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Изображение целующихся Месси и Роналду появится на обложке France Football

Газета.Ru10:49

Изображение целующихся Месси и Роналду украсило обложку нового выпуска France Football

Sport24.ru10:37

France Football изобразил целующихся Роналду и Месси на обложке нового выпуска

Бомбардир.ру08:15

Провокация от France Football: Целующиеся Месси и Роналду на обложке. ФОТО

Sport.ru10:43

Видели целующихся Месси и Роналду? Тогда посмотрите обложку France Football

Спорт день за днем10:21

Скандальная обложка France Football с Месси и Роналду. Фото

Спорт-Экспресс07:03

Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football

Чемпионат09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Наука

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 08:35
Экономика

ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%

Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником

Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Липецке на военном аэродроме нашли тело солдата-срочника

Труп солдата нашли утром с огнестрельным ранением. 22-летний срочник был призван из Республики Башкортостан.
Обновлено в 05:51
Общество

В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение

Обновлено в 08:23
Общество

Более 180 мотоциклов Harley-Davidson попали под отзыв в России

Компания «Харли-Дэвидсон Рус» объявила об отзыве 181 мотоцикла Harley-Davidson (тип XG1), реализованных с января 2015 года по настоящее время.
Обновлено в 07:39
Кино

Лучшим актёром «Золотой арки» признан Евгений Цыганов

Евгений Цыганов в кинокартине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" сыграл роль смертельно больного лесника Егора, которому знахарка советует обернуться уточкой, настолько мастерски и глубоко, что актёр по праву победил в номинации "Лучший актёр".
Обновлено в 10:46
Общество

Суд приостановил рассмотрение дела об отравлениях в детсадах Москвы

Только что Мещанский суд Москвы своим определением приостановил рассмотрение 1 коллективного иска по массовому отравлению детей в детских садах Москвы до рассмотрения уголовного дела.
Обновлено в 10:53
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью

На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Музыка

В Израиле пообещали устроить самое яркое за все годы Евровидения шоу

Обновлено в 10:45
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала текущего года АвтоВАЗ запустил продажи обновленной модели LADA Granta FL новой генерации.
Обновлено в 04:34
Общество

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе и ресторанов

В центре Санкт-Петербурга начали массово закрываться кафе и рестораны: только с января по март 2019 года здесь прекратили работу 53 заведения общепита, что стало историческим антирекордом, подсчитали в компании JLL.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Хоккей

«Авангард» назвал состав на матч с ЦСКА

"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 11:56
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Премьера стала одним из знаковых событий автосалона.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет

Обновлено в 04:53
Авто

Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»

Калининградский завод «Автотор» приступил к выпуску Kia Cerato 3-го поколения в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено в 11:12
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Индия провела успешные испытания крылатой ракеты Nirbhay

Индия в понедельник провела очередные испытания отечественной дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay.
Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное