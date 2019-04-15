Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France FootballТелеканал 360° 10:19

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

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