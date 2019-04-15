Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France FootballТелеканал 360° 10:19
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
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Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
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