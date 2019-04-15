Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France FootballТелеканал 360° 10:19

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
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Изображение целующихся Месси и Роналду появится на обложке France Football

Газета.Ru10:49

Скандальная обложка France Football с Месси и Роналду. Фото

Спорт-Экспресс07:03

Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football

Чемпионат09:53

Провокация от France Football: Целующиеся Месси и Роналду на обложке. ФОТО

Sport.ru10:43

Видели целующихся Месси и Роналду? Тогда посмотрите обложку France Football

Спорт день за днем10:21

Изображение целующихся Месси и Роналду украсило обложку нового выпуска France Football

Sport24.ru10:37

France Football изобразил целующихся Роналду и Месси на обложке нового выпуска

Бомбардир.ру08:15
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