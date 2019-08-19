Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол годаNews.ru 11:26
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.
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Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол
Бакаев: «Перевернули игру за счёт установки Кононова, он нас настроил»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура чемпионата России отметил, что победа в дерби получилось очень тяжелая.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25
Здоровье
В США выявили неизлечимую болезнь, вызванную курением вейпа
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Политика
Лидеры США и Румынии обсудят оборону, энергетику, правоохранительную сферу
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в первую очередь вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также взаимодействия в области энергетики и правоохранительной сфере.
Обновлено в 16:42
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Появилось видео боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
Обновлено в 03:41
Игры
Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей
Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.
Обновлено в 14:23
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Общество
В Минтруде оценили идею штрафов за курение на работе
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Политика
Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:37