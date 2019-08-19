Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол годаNews.ru 11:26

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.
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Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 претендентов на премию Пушкаша

Sport24.ru09:16

Ибрагимович, Месси и еще 8 претендентов на лучший гол года

Sportbox.RU10:11

Месси, Ибрагимович и три женщины претендуют на приз за лучший гол года

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Месси, Ибрагимович и Куальярелла претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года

Sports.ru09:25

Без Роналду, но с Месси и Ибрагимовичем: ФИФА показала голы, которые претендуют на премию Пушкаша

Евро-футбол.ру09:24

ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

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Ибрагимович, Месси и еще 8 претендентов на лучший гол года

Матч ТВ10:11
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Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура чемпионата России отметил, что победа в дерби получилось очень тяжелая.
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Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным

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В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

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США испытали запрещённую ДРСМД ракету

В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
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Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
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Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
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В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
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Лидеры США и Румынии обсудят оборону, энергетику, правоохранительную сферу

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в первую очередь вопросы двустороннего военного сотрудничества, а также взаимодействия в области энергетики и правоохранительной сфере.
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«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»

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Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
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"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", - заявили представители ведомства.
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Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
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