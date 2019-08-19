Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

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