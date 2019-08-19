Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Наука Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.

Общество В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.

Политика Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Космос Вот кайф от алкоголя в космосе! Если будущие астронавты-любители получат возможность насладиться игристыми напитками, это будет не первый случай употребления алкоголя в космосе.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Экономика Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Политика Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которого отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.

Армия и оружие Госдеп призвал вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Армия и оружие В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Происшествия Вспышка листериоза зафиксирована в Испании Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.

Экономика Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Политика Росатом подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии Государственная корпорация "Росатом" подала заявку на участие в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции "Белене".

Кино Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.

Наука Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.