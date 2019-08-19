Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол годаNews.ru 11:26
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика
Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму
Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Энергетика
«Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии
"Укртрансгаз" согласовал с операторами других стран технические решения для реверсных поставок газа из Румынии и рассчитывает, что с 2020 года по этому маршруту на Украину можно будет ежегодно импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).
Обновлено в 11:37
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц
Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
США провели испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты
Соединенные Штаты провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:38
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Политика
Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»
Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте
Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Обновлено в 12:00
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Экономика
Счетная палата: доходы россиян продолжают падать
Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
«Ласточкино гнездо» в Крыму закрыли на реконструкцию
Обновлено в 11:56
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Футбол
Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19