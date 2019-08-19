Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол годаNews.ru 11:26

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года). Список опубликовала Международная федерация футбольных ассоциаций.
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Голы Месси и Ибрагимовича включены в топ-10 претендентов на премию Пушкаша

Sport24.ru09:16

Ибрагимович, Месси и еще 8 претендентов на лучший гол года

Sportbox.RU10:11

Ибрагимович, Месси и еще 8 претендентов на лучший гол года

Матч ТВ10:11

Гол Месси в ворота «Бетиса» претендует на звание лучшего по итогам года по версии ФИФА

ТАСС09:49

Месси, Ибрагимович и Куальярелла претендуют на премию Пушкаша за лучший гол года

Sports.ru09:25

ФИФА огласила номинантов на приз автору лучшего гола года

Чемпионат09:24

Месси, Ибрагимович и три женщины претендуют на приз за лучший гол года

Спорт-Экспресс09:16
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
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Авто

В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Энергетика

«Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии

"Укртрансгаз" согласовал с операторами других стран технические решения для реверсных поставок газа из Румынии и рассчитывает, что с 2020 года по этому маршруту на Украину можно будет ежегодно импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщила в понедельник пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).
Обновлено в 11:37
Происшествия

Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела

«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка

В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц

Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.
Обновлено в 11:04
Политика

Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

США провели испытание запрещенной ДРСМД крылатой ракеты

Соединенные Штаты провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:38
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Политика

Финский суд отклонил апелляцию экологов против «Северного потока — 2»

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации ClientEarth Prawnicy dla Ziemi против строительства газопровода «Северный поток — 2», передаёт Yle.
Обновлено в 11:37
Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
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Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте

Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.
Обновлено в 11:16
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия

В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»

Обновлено в 00:22
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

Обновлено в 12:00
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Экономика

Счетная палата: доходы россиян продолжают падать

Ранее Правда.ру публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%.
Обновлено в 10:46
Баскетбол

Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз

Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество

«Ласточкино гнездо» в Крыму закрыли на реконструкцию

Обновлено в 11:56
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Футбол

Руни жестко раскритиковал работу судей в матче MLS

Обновлено в 07:52
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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