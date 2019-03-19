Месси и Дибала представили новую форму сборной АргентиныСпорт-Экспресс 07:58

Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019. В социальных сетях в новых футболках сфотографировались Лионель Месси и Пауло Дибала. Напомним, что турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Политика Путин принял отставку губернатора Челябинской области Президент России Владимир Путин принял отставку челябинского губернатора Бориса Дубровского и назначил временным главой региона первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Авто В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.

Футбол Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань» Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Армия и оружие Стратегический «Борей» вышел на испытания Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.

Экономика Экспорт мяса птицы из России в Китай может достичь 150 тыс. тонн в год Экспорт мяса птицы российскими предприятиями в Китай в ближайшие годы может достичь 150 тыс. тонн в год.

Шоу-бизнес Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.

Футбол Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.

Политика Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление Казахстаном В 1992 году Токаев стал заместителем министра иностранных дел Казахстана, а в 1994 году назначен министром иностранных дел.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Здоровье Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.

Космос NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Энергетика Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2% Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Музыка Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передано для утверждения в прокуратуру Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано следователями в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Футбол «Барселона» разгромила «Гран Канарию» "Барселона" на своем паркете обыграла "Гран Канарию" в матче регулярного чемпионата Евролиги (93:64).

Общество Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.