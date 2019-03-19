Футбол

Месси и Дибала представили новую форму сборной АргентиныСпорт-Экспресс 07:58

Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019. В социальных сетях в новых футболках сфотографировались Лионель Месси и Пауло Дибала. Напомним, что турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
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