Футбол
Месси и Дибала представили новую форму сборной АргентиныСпорт-Экспресс 07:58
Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019. В социальных сетях в новых футболках сфотографировались Лионель Месси и Пауло Дибала. Напомним, что турнир пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.
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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
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NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
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Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
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Армия и оружие
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В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
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Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
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Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы
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