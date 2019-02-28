Футбол

Месси и Бускетс установили рекорд «класико», сыграв вместе в 35-й разЧемпионат 01:54

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
Игроки «Барселоны» полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси в 35-й раз вышли на поле вместе в матче с «Реалом». В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 3:0 и завоевала путёвку в финал.
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Месси и Бускетс установили рекорд «класико», сыграв вместе в 35-й раз

Чемпионат01:54

Месси и Бускетс установили рекорд «Класико»

Газета.Ruвчера в 21:20

Месси и Бускетс проводят 35-е класико вместе. Это рекорд

Sports.ruвчера в 14:47

Месси - пятый игрок, который провёл 40 «эль класико», до рекорда - 3 матча

Евро-футбол.рувчера в 15:56

Месси - пятый игрок, проведший 40 класико. До рекорда - 3 игры

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

Месси и Бускетс установили рекорд в класико, сыграв 35-й матч вместе

Sport24.ruвчера в 20:43

10 фактов об Эль Класико от «Барселоны»

ProstoProSportвчера в 09:50
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