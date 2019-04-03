Футбол
Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40
Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы
Бомбардир.рувчера в 18:02
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
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К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
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