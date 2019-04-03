Футбол

Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40

Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Sport24.ru02:35

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Sportbox.RU05:06

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Матч ТВ05:06

Лионель Месси – лучший футболист «Барселоны» и мира по многим показателям

Чемпионат14:00

Месси превзошел Роналду по числу голов со штрафных

Газета.Ru00:45

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

Бомбардир.рувчера в 18:02

Месси догнал Роналду по голам в топ-5 лиг Европы. Оба забили по 414 мячей

Sports.ruвчера в 17:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» одержали волевую победу над «Зарей»

Футболисты киевского "Динамо" одержали волевую победу над луганской "Зарей" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет

Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.
Обновлено в 10:50
Единоборства

Боец Волков из-за допинга снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 13:22
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Обновлено в 12:40
Происшествия

Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже

Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Политика

Британский эксперт назвал Россию лидером по технологиям мирного атома

Российские технологии в атомной энергетике самые передовые, надежные и проверенные, а Россия при строительстве АЭС за рубежом предлагает полный "пакет услуг", заявил один из ведущих мировых экспертов в этой области, бывший председатель Специального комитета по энергетике и изменению климата палаты Общин парламента Великобритании Тим Йео.
Обновлено в 10:00
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Экс-зампред правительства Ставрополья объявлен в федеральный розыск

Объявлен в федеральный розыск бывший вице-премьер и министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга.
Обновлено в 08:06
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии

Обновлено в 01:01
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено в 03:48
Интернет

ESET: в мессенджере WhatsApp зафиксирована фишинговая атака

Эксперты антивирусной компании ESET зафиксировали новую фишинговую атаку в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Хоккей

СКА — ЦСКА 1:1 (3-й период)

Арбитры отменили гол ЦСКА в ворота СКА (1:0, перерыв) в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.
Обновлено в 13:22
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено в 09:16
Культура

Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Авто

В России открылся первый завод Mercedes-Benz

К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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