Футбол

Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40

Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Sportbox.RU05:06

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

Бомбардир.рувчера в 18:02

Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Sport24.ru02:35

Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы, оба забили по 414 мячей

Чемпионат02:18

Месси превзошел Роналду по числу голов со штрафных

Газета.Ru00:45

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Матч ТВ05:06

Месси догнал Роналду по голам в топ-5 лиг Европы. Оба забили по 414 мячей

Sports.ruвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда

Обновлено в 07:33
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Политика

В Крыму оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Первый вице-спикер Государственного совета Крыма Ефим Фикс прокомментировал заявление постоянного представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс собирается обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Пожар в школе Красноярска: эвакуированы сотни детей

Обновлено в 00:56
Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

В Перми прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:34
Армия и оружие

Первый запуск индийской противоспутниковой ракеты был неудачным

В администрации Соединенных Штатов Америки пояснили, что первые тестовые запуски противоспутниковой ракеты прошли 12 февраля.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

В ДНР сообщают о 12 обстрелах со стороны ВСУ. Сводка: 3 апреля

Обстрелам подверглись районы восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 06:30
Энергетика

Цены на бензин перестали сдерживать

Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Политика

Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге

По разным данным, в результате взрыва в питерской академии пострадали трое или четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает.
Обновлено вчера в 14:47
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» остался без Хвостова на полгода

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Дмитрий Хвостов выбыл из строя с разрывом крестообразной связки колена и повреждением мениска.
Обновлено в 07:35
Интернет

WhatsApp внедряет запрет на добавление пользователей в группы

Новое обновление в мессенджер WhatsApp позволит пользователям самостоятельно контролировать добавление в группы.
Обновлено в 06:59
Экономика

Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах

Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении спортивной карьеры, оскорбил в Twitter чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 03:28
Футбол

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Обновлено в 07:50
Политика

СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах

Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA дала распоряжение отключить транспондеры на танкерах, которые стоят в терминале Хосе, сообщает Argus Media со ссылкой на двух неназванных представителей компании.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.
Обновлено в 07:30
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт

Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Россия отправит в Китай второй полк С-400 раньше срока

"Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая выйдет в море на Балтике уже в конце июля текущего года, то есть почти на пять месяцев раньше установленного контрактом срока", - приводит его слова ТАСС.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату

Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвумен потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова встала на беговую дорожку в пуантах

Волочкова опубликовала видеоролик, снятый в спортзале, во время ее плановой тренировки.
Обновлено в 06:40
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

Девушка чувствовала себя пьяной из-за выпадающего из черепа мозга

Обновлено в 05:58
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»

Обновлено в 06:09
Политика

Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.
Обновлено в 06:26
Авто

Infiniti покажет в Шанхае новый спортивный седан

В Сети появился тизер концептуального спортивного седана под названием Qs Inspiration.
Обновлено в 04:22
Политика

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus

Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».
Обновлено в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное