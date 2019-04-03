Футбол

Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40

Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Лионель Месси – лучший футболист «Барселоны» и мира по многим показателям

Чемпионат14:00

Месси догнал Роналду по голам в топ-5 лиг Европы. Оба забили по 414 мячей

Sports.ruвчера в 17:50

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Матч ТВ05:06

Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы

Sport24.ru02:35

Месси превзошел Роналду по числу голов со штрафных

Газета.Ru00:45

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы

Бомбардир.рувчера в 18:02

Месси обошел Роналду в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских чемпионатов

Sportbox.RU05:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Интернет

В WhatsApp заработал новый запрет

Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».
Обновлено в 14:41
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Политика

Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Кино

Раскрыта причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Космос

НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner

НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Политика

Опубликован последний разговор погибшей пулеметчицы ВСУ «Ведьмы»

Обновлено в 08:21
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Политика

США нашли, кому еще можно впарить американское оружие

Соединенные Штаты, затягивая в Североатлантический альянс Черногорию и Македонию, видят в них не военных партнеров, а потенциальных покупателей американского вооружения.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
Политика

Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией

По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован

Обновлено в 12:16
Происшествия

В ЗакСе Петербурга отвергли версию теракта в академии Можайского

Взрыв в академии имени Можайского не был терактом, заявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Обновлено в 07:05
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Экономика

Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии

Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов

Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
Обновлено в 14:19
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook нашли в открытом доступе

Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.
Обновлено в 15:19
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца

Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:22
Политика

Президент Казахстана передал Путину привет от Назарбаева

Обновлено в 09:03
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Авто

Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport

Маленький кроссовер с возрожденным названием Puma придет на смену EcoSport, а на рынке будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Обновлено в 02:42
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Общество

За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч

Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
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Лионель Месси
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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