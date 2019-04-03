Футбол
Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах ЕвропыSoccer.ru 01:40
Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
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Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере. Они сравнялись по мячам в топ-5 лиг Европы
Бомбардир.рувчера в 18:02
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Обновлено в 12:16
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Обновлено в 09:38
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
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Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии
Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
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Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов
Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.
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Миллионы записей пользователей Facebook нашли в открытом доступе
Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.
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Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца
Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.
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Общество
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Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Кроссовер Ford Puma придёт на смену EcoSport
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Обновлено в 02:42
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Обновлено в 06:04
Культура
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За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08