Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяцаProstoProSport вчера в 23:18

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла такое решение за критику со стороны нападающего в свой адрес во время Кубка Америки-2019.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Южноамериканская федерация футбола приняла решение о дисквалификации нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на три месяца, пишет El Mundo
.
Life.ru00:59

Подробнее о событии

«Новая карьера в пляжном теннисе ждет Месси». ITF опубликовала видео аргентинца на отдыхе с сыном

Sportbox.RU05:31

«Новая карьера в пляжном теннисе ждет Месси». ITF опубликовала видео аргентинца на отдыхе с сыном

Матч ТВ05:31

Лионеля Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

РБКвчера в 18:56

Месси отстранён от выступлений за сборную Аргентины на 3 месяца

Чемпионатвчера в 19:38

Дисквалификацию Месси за поведение на Кубке Америки увеличили до трех месяцев

ТАССвчера в 19:27

КОНМЕБОЛ дисквалифицировал Месси на 3 месяца

Спорт-Экспрессвчера в 19:49

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Лионеля Месси на три месяца

РИА Новостивчера в 18:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Игры

No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа

Обновлено вчера в 10:20
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Автоспорт

Гран-при Венгрии. Хэмилтон выиграл третью практику, Квят – на 12 месте

В Будапеште стартовал второй день Гран-при Венгрии – 12 этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Обновлено в 07:17
Политика

Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Космос

НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету

По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Футбол

«Зенит» поздравил Ярослава Ракицкого с юбилеем

Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Кино

Кинотеатры устроят спецпоказы «Оно 2» «только для клоунов»

Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол

Малком появился в заявке «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Обновлено в 07:15
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий на детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто

В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Футбол

«Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани

Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.
Обновлено в 03:41
Общество

Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим

Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Общество

В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»

Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Политика

Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД

США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие

Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем

Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное