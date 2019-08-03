с чего всё началось

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла такое решение за критику со стороны нападающего в свой адрес во время Кубка Америки-2019.

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

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Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Политика Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.

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Происшествия Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".

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Футбол «Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.

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Политика Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.