с чего всё началось

Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

Месси дисквалифицировали на три месяца

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