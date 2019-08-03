Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяцаProstoProSport вчера в 23:18
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла такое решение за критику со стороны нападающего в свой адрес во время Кубка Америки-2019.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Южноамериканская федерация футбола приняла решение о дисквалификации нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на три месяца, пишет El Mundo.Life.ru00:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма
Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.
Обновлено в 06:59
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы
С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.
Обновлено 01 августа в 04:32
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Кино
Американский актер Киану Ривз сменил имидж
Обновлено в 03:49
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Происшествия
3 блокирующих проезжую часть автомобиля эвакуировали с Садового кольца
Три автомобиля эвакуировали по требованию полиции при подозрении на попытку блокировки Садового кольца в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Единоборства
В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать микрофон и камеру ноутбука
По словам руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.
Обновлено вчера в 02:18
Игры
Super Mario Bros превратили в шутер от первого лица
Создатель канала YouTube-канала Sean Noonan создал уровень Super Mario Bros в виде шутера от первого лица.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Теннис
Российский теннисный арбитр дисквалифицирован за сокрытие коррупции
Теннисный арбитр из России Светлана Теряева была дисквалифицирована по итогам заседания антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Обновлено в 07:00