с чего всё началось

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла такое решение за критику со стороны нападающего в свой адрес во время Кубка Америки-2019.

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

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Футбол «Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы "Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.

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Политика Зеленский решил отменить визы с рядом стран ради медтуризма Президент Украины Владимир Зеленский попросил составить перечень стран, с которыми можно отменить визовый режим.

Общество Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян требования для получения шенгенской визы.

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Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

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Общество Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".

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Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

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Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать микрофон и камеру ноутбука По словам руководителя департамента системных решений Group-IB Антона Фишмана, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве.

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Армия и оружие Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу «В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.

Теннис Российский теннисный арбитр дисквалифицирован за сокрытие коррупции Теннисный арбитр из России Светлана Теряева была дисквалифицирована по итогам заседания антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit.