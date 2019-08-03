Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяцаProstoProSport вчера в 23:18

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вынесла такое решение за критику со стороны нападающего в свой адрес во время Кубка Америки-2019.
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Южноамериканская федерация футбола приняла решение о дисквалификации нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на три месяца, пишет El Mundo
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Life.ru00:59

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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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