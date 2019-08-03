Футбол

Месси дисквалифицирован на три месяцаРоссийская газета 02:03

Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца за обвинения организации в коррупции.
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