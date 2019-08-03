Футбол
Месси дисквалифицирован на три месяцаРоссийская газета 02:03
Южноамериканская конфедерация футбола дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на три месяца за обвинения организации в коррупции.
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Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Кино
Опубликован сценарий финальной серии «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми" опубликовали сценарий финальной серии шоу "Игра престолов". Теперь поклонники смогут ознакомиться с деталями сюжета.
Обновлено 01 августа в 09:46
Общество
Московские власти согласовали два 100-тысячных митинга
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Новая несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы
Новая не согласованная с властями акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка
Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар
Обновлено в 00:51
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Армия и оружие
Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии
В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Лариса Вербицкая показала, как выглядела в молодости
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено 31 июля в 11:40
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане пострадали 11 человек
Не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
В Калининградской области состоится открытие международного конкурса «Морской десант-2019»
На полигоне «Хмелёвка» состоится торжественная церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2019».
Обновлено в 02:18
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено вчера в 10:49
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Технологии
Эксперты: Пожары в Сибири прекратятся через две недели
Лесные пожары в Сибири, по прогнозам ученых, прекратятся через две недели.
Обновлено в 02:11
Общество
Власти предложили компаниям в центре Москвы сегодня закрыться из-за несогласованной акции
В Москве сегодня планируется акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 19:06