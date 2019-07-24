Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.

Спорт день за днем

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

Происшествия Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17 Полковник Сакри утверждает, что к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить черные ящики им. Стоит отметить, что в фильме интервью дает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Музыка Клип Queen набрал миллиард просмотров на YouTube Клип Queenна песню «Bohemian Rhapsody» преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Политика Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом на Кубу, которая станет первым пунктом поездки главы дипломатического ведомства по странам Латинской Америки.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.

Футбол Буффон отбил три пенальти в матче с «Интером» В серии послематчевых пенальти вратарь туринцев Джанлуиджи Буффон отбил три пенальти.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Общество В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.

Футбол «Монако» и Головин презентовали выездную форму «Монако» представил новую выездную форму на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в черном цвете с золотистыми вставками.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.

Происшествия В Дагестане перевернулся грузовик с полицейскими В Дагестане перевернулся грузовой автомобиль, три человека госпитализированы, сообщили РБК в республиканском управлении МВД.

Шоу-бизнес Виктория Боня похвасталась букетом от любимого Телеведущая, бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась радостью со своими подписчиками.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.