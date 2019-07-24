Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, на 32-летнего форварда не будет наложена дополнительная дисквалификация, помимо той, что предусмотрена за красную карточку, которую он получил в матче за третье место с командой Чили на Кубке Америки 2019 года.RT на русском01:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Наука
На дне Балтийского моря обнаружили древний лес
Ранее сообщалось, что в Великобритании на дне Северного моря заметили остатки древнего леса и человеческих поселений, затопленных около десяти тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 05:27
Культура
Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Авто
Audi представил купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback
Компания Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером - Q3 Sportback, который представляет собой купе-версию Q3.
Обновлено в 00:02
Футбол
Роналду зарабатывает в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду зарабатывает на рекламе в «Инстаграме» больше всех среди спортсменов.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина
Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание
Обновлено вчера в 18:39
Политика
На Украине начнут продавать позолоченные бюсты Зеленского
На Украине с завтрашнего дня стартуют продажи гипсовых бюстов президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание «Украинские новости» в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено 22 июля в 15:17
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Обновлено в 05:48
Политика
Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму
Обновлено 22 июля в 22:26
Происшествия
Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за «вора в законе» Шишканова
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, народные артисты России Лев Лещенко и Александр Серов, певица Любовь Успенская обратились к Мосгорсуду с письмом с просьбой заменить «вору в законе» Олегу Медведеву (до смены фамилиии — Шишканову) меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:54
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Общество
Самый короткий IQ-тест появился в Сети
Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач.
Обновлено 22 июля в 15:04
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58