с чего всё началось

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.

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Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

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