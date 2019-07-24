Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США
Черное золото дорожает на фоне публикации данных о снижении запасов в США, обнародованных Американским институтом нефти (API) по итогам минувшей недели.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 02:46
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Блоки питания be quiet! System Power 9 CM относятся к начальному уровню
Компания be quiet! сообщила о выпуске блоков питания серии System Power 9 CM, рассчитанных на использование в относительно недорогих настольных компьютерах.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Теннис
Халеп сообщила, что ее Instagram-аккаунт взломали
Обновлено в 05:36
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Политика
В РФ создадут единую базу данных россиян
Во вторник, 23 июля, правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает создание единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей
Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур раскрыла причины расставания с мужем
Весной стало известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака и рождения сына.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»
На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Импортная водка оказалась крепче российской
Ученые из Казанского национального исследовательского технологического университета сравнили показатели качества российской и импортной водки и выяснили, в чем их различия.
Обновлено в 01:24