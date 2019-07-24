Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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Месси дисквалифицирован на один матч за удаление на Кубке Америки и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ

Sport24.ruвчера в 19:52

КОНМЕБОЛ оштрафовала Месси за слова о коррупции

Sport.ru02:13

Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022

Советский спорт01:49

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем

Sports.ru01:30

КОНМЕБОЛ наказала Месси - дисквалификация на один матч и штраф 1500 долларов

Спорт-Экспресс05:34

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала

Чемпионатвчера в 22:39

Месси дисквалифицировали и оштрафовали за поведение на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 20:02
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Энергетика

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США

Черное золото дорожает на фоне публикации данных о снижении запасов в США, обнародованных Американским институтом нефти (API) по итогам минувшей недели.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 02:46
Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей легендарной группы "Кино" Юрий Каспарян отреагировал на исполнение Metallica песни "Группа крови".
Обновлено в 05:41
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Гаджеты

Блоки питания be quiet! System Power 9 CM относятся к начальному уровню

Компания be quiet! сообщила о выпуске блоков питания серии System Power 9 CM, рассчитанных на использование в относительно недорогих настольных компьютерах.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Теннис

Халеп сообщила, что ее Instagram-аккаунт взломали

Обновлено в 05:36
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Единоборства

Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика

Обновлено в 04:24
Политика

В РФ создадут единую базу данных россиян

Во вторник, 23 июля, правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает создание единого федерального информационного ресурса со сведениями о населении.
Обновлено вчера в 06:33
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

Обновлено в 04:46
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Происшествия

Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч рублей

Телеведущего и актера Леонида Ярмольника обязали выплатить более 400 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Политика

Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур раскрыла причины расставания с мужем

Весной стало известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака и рождения сына.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»

На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Импортная водка оказалась крепче российской

Ученые из Казанского национального исследовательского технологического университета сравнили показатели качества российской и импортной водки и выяснили, в чем их различия.
Обновлено в 01:24
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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