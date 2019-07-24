Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

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