Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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КОНМЕБОЛ оштрафовала Месси за слова о коррупции

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КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала

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Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем

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Месси дисквалифицирован на один матч за удаление на Кубке Америки и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ

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Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022

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Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за красную карточку и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ

Спорт-Экспрессвчера в 22:19

Месси дисквалифицировали и оштрафовали за поведение на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 20:02
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Происшествия

Посаженного отцом на цепь ребенка на Кубани могут отправить к матери

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Audi показала купеобразный кроссовер Q3 Sportback

Audi расширяет свой модельный ряд еще одним кроссовером — Q3 Sportback, купеобразной версия Q3.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»

В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
Обновлено в 01:57
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Общество

Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров

Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Единоборства

Усик посвятил стихотворение погибшему Дадашеву

Обновлено вчера в 22:18
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие

Российские БМП и БТР получат новые пушки

Как сообщает информационное агентство, варианты новых пушек для БТР и БМП были продемонстрированы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 03:57
Авто

Автопроизводителей могут обязать хранить данные в России

Автопроизводителей могут обязать хранить данные в России. С таким предложением выступили эксперты НП «ГЛОНАСС».
Обновлено вчера в 01:53
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

Английский футболист-гей передумал делать каминг-аут

Игрок английского Чемпионшипа, анонимно заявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации в Twitter, передумал совершать громкий каминг-аут, заявив, что недостаточно силен.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 00:23
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

Привет из прошлого века: японская компания представила новую серию аудиокассет

Казалось бы, что эпоха аудиокассет закончилась ещё в первой половине прошлого десятилетия.
Обновлено в 02:56
Политика

Борис Джонсон станет премьером Великобритании

Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд

Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации

В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Авто

Владелец KIA Optima поделился мнением о машине спустя 7 лет использования

Обновлено вчера в 12:40
Здоровье

Московский ученый назвал возможные причины массовой гибели пчел

Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

РФ и Китай провели совместное патрулирование в АТР

Обновлено вчера в 10:20
Футбол

Лопырёва получила предложение работать в футбольном клубе

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва выразила мнение, что не смогла бы заменить директора лондонского «Челси» Марину Грановскую, а также рассказала о предложении со стороны одно из футбольных клубов, который хочет видеть её в руководстве.
Обновлено в 03:23
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Обновлено в 02:11
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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