Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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Месси дисквалифицирован на один матч и оштрафован за красную карточку и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ
Спорт-Экспрессвчера в 22:19
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