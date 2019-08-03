Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновниковLenta.ru вчера в 22:49
Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo. Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
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Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей через ФБК
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Обновлено в 08:29
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
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Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
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Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Технологии
Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе
Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
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Здоровье
Новой больнице — лучшие специалисты
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Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
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Армия и оружие
Военная делегация из США прилетает в Анкару
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Дочь Максима Виторгана показала фото с Нино Нинидзе
Обновлено в 08:00
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Кино
Американский актер Киану Ривз сменил имидж
Обновлено в 03:49
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом
«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
Обновлено в 07:08
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Названы признаки накопления опасных токсинов в организме
Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.
Обновлено в 05:54
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
В Москве на акции за свободные выборы задержали более 80 человек
Акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в Москве 3 августа. Она не согласована с городскими властями.
Обновлено в 08:03
Общество
Несколько магазинов закрылись в Москве на фоне акции протеста
В субботу, 3 августа, в центре Москвы оппозиция проводит очередную несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Полуобнаженная Анджелина Джоли снялась в чувственном видео
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время снялась в довольно откровенном ролике.
Обновлено в 06:41
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Происшествия
Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя
Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20