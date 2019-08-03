Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo. Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.

Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

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