Футбол

Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновниковLenta.ru вчера в 22:49

Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo. Дисквалификация футболиста начинается 3 августа.
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