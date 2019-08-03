Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяцаГазета.Ru вчера в 20:28
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
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Южноамериканская федерация футбола приняла решение о дисквалификации нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси на три месяца, пишет El Mundo.Life.ru00:59
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