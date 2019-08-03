Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяцаГазета.Ru вчера в 20:28
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Обновлено в 08:20
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Авто
Volkswagen отзовет свыше 27 тысяч автомобилей
В США будут отозваны свыше 27 тысяч Passat CC и Tiguan, проблема связана с неисправностью подушек безопасности.
Обновлено в 07:29
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Бургасе задержаны два авиарейса в Москву
Два рейса из болгарского курорта Бургас в московский "Шереметьево" были задержаны в субботу, их пассажиры обеспечены всем необходимым, самолеты вылетят домой позже, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Варне.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Наука
Нейросети и медицина: как ИИ помогает анализировать данные биопсии
Анализ биопсии при помощи цифровой гистопатологии / © Пресс-служба Philips Research — Давайте рассмотрим несколько примеров использования искусственного интеллекта в патоморфологии.
Обновлено 01 августа в 06:56
Происшествия
В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Единоборства
Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Общество
Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»
Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:53
Политика
Медведев ответил на протест Японии о своем визите на Курилы
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Хоккей
«Торпедо» победило московское «Динамо» в товарищеском матче
Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:05
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Здоровье
Медики рассказали о пользе солярия
Медики рассказали, что солярий хорошо подготавливает кожу к летнему солнцу, поэтому перед поездкой на море полезно посетить пару сеансов.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду
Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский: глава офиса Богдан может уйти в отставку в любой момент
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Богдан момент уйти в отставку в любой момент.
Обновлено в 09:18
Общество
Празднование юбилея ВДНХ посетили более 400 тысяч человек
На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тысяч человек.
Обновлено в 08:25
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27