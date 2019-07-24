Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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В Подмосковье задержана семья рабовладельцев
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья.
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Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
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Футбол
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»
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Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов» для подписания контракта
Колумбийский футболист Хуан Переа, предыдущим клубом которого был португальский "Порту", прибыл в расположение "Крыльев Советов" для подписания контракта, сообщается на странице самарской команды в Twitter.
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Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
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Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
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Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти
Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.
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Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Напомним, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят в Польше ежегодно 1 сентября в 4:48 по местному времени на мысе Вестерплатте в Гданьске — именно здесь в это время началась первая бомбардировка Польши нацистами.
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Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
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На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
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Китай отказался от участия в гонке вооружений
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