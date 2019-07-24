Футбол

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафованЕвро-футбол.ру 01:10

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
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Месси дисквалифицирован на один матч за удаление на Кубке Америки и слова о коррупции в КОНМЕБОЛ

Sport24.ruвчера в 19:52

КОНМЕБОЛ оштрафовала Месси за слова о коррупции

Sport.ru02:13

Месси дисквалифицирован и пропустит первый матч сборной в отборе к ЧМ- 2022

Советский спорт01:49

Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов за эпизод с Меделем

Sports.ru01:30

КОНМЕБОЛ наказала Месси - дисквалификация на один матч и штраф 1500 долларов

Спорт-Экспресс05:34

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала

Чемпионатвчера в 22:39

Месси дисквалифицировали и оштрафовали за поведение на Кубке Америки

Матч ТВвчера в 20:02
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Происшествия

В Подмосковье задержана семья рабовладельцев

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья.
Обновлено в 04:25
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Сторонники убитой в Петербурге гражданской активистки обратились в МВД

Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Тюменской области отравили реку сточными водами, жители боятся пить

Обновлено в 07:27
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика

Москва представит ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия может созвать заседание Совета безопасности ООН для предотвращения эскалации конфликта в зоне Ормузского пролива и Персидского залива, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Мосгорсуд оставил под стражей «вора в законе» Шишканова

Обновлено в 07:35
Экономика

Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Политика

Россия ответила на обвинения ФБР

Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Футбол

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»

РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
Обновлено в 06:23
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Футбол

Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов» для подписания контракта

Колумбийский футболист Хуан Переа, предыдущим клубом которого был португальский "Порту", прибыл в расположение "Крыльев Советов" для подписания контракта, сообщается на странице самарской команды в Twitter.
Обновлено в 08:13
Спорт

Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку

В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Политика

«Муниципальный фильтр» покорился еще одному кандидату в губернаторы

Начальник профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ России» Андрей Григорьев предъявил облизбиркому листы поддержки кандидата с подписями муниципальных депутатов.
Обновлено 22 июля в 10:09
Политика

Советник Эрдогана опроверг слухи о его смерти

Советник руководителя турецкой Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о смерти президента страны и лидера партии Реджепа Эрдогана.
Обновлено в 08:32
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Напомним, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят в Польше ежегодно 1 сентября в 4:48 по местному времени на мысе Вестерплатте в Гданьске — именно здесь в это время началась первая бомбардировка Польши нацистами.
Обновлено вчера в 02:06
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО

В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Китай отказался от участия в гонке вооружений

Обновлено вчера в 22:50
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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