Футбол
Месси дисквалифицировали на один матч и оштрафовалиТелеканал 360° 03:59
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала на один матч форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси из-за его поведения и высказываний на прошедшем Кубке Америки. Ему также придется заплатить штраф в размере полутора тысяч долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Кино
В эфире: «Вечерние импровизации». Паваротти возвращается
Сегодня «Вечерние импровизации» посвящены новому фильму режиссёра Рона Ховарда о величайшем теноре двадцатого века Лучано Паваротти.
Обновлено в 05:19
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
Обновлено в 09:55
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Политика
Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании
Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:14
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин отметил, что большинство экспонатов передали в музей потомки эмигрантов из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ
На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 16,6 млн легковушек, ввезенных из других стран, что составляет чуть более 38% от всего объема парка легковых автомобилей в России.
Обновлено в 06:09
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова
Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено в 07:35
Футбол
Вратарь Васютин вернулся в «Зенит»
Обновлено в 01:07
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Политика
Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Технологии
В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос
Позднее «Громадьске» со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу сообщило, что Порошенко просил перенести его допрос с 25 на 24 июля в связи с его отпуском.
Обновлено в 08:16
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Масштабные учения общевойсковых армий стартовали в ЮВО
Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев во вторник, 23 июля, сообщил, что соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО приступили к двусторонним командно-штабным учениям под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02