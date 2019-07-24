Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала на один матч форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси из-за его поведения и высказываний на прошедшем Кубке Америки. Ему также придется заплатить штраф в размере полутора тысяч долларов.

Спорт день за днем

Месси дисквалифицировали на один матч и оштрафовали

Кино В эфире: «Вечерние импровизации». Паваротти возвращается Сегодня «Вечерние импровизации» посвящены новому фильму режиссёра Рона Ховарда о величайшем теноре двадцатого века Лучано Паваротти.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.

Интернет В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.

Политика Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Армия и оружие Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.

Политика Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин отметил, что большинство экспонатов передали в музей потомки эмигрантов из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Экономика Госдума повысила НДС на пальмовое масло Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.

Авто Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 16,6 млн легковушек, ввезенных из других стран, что составляет чуть более 38% от всего объема парка легковых автомобилей в России.

Шоу-бизнес Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луками Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.

Политика Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Технологии В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Политика Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос Позднее «Громадьске» со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу сообщило, что Порошенко просил перенести его допрос с 25 на 24 июля в связи с его отпуском.

Авто Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.

Армия и оружие Масштабные учения общевойсковых армий стартовали в ЮВО Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев во вторник, 23 июля, сообщил, что соединения и воинские части 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО приступили к двусторонним командно-штабным учениям под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Энергетика Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.