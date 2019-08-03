Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяцаГазета.Ru вчера в 20:28
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
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Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Обновлено 01 августа в 07:50
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Клопп: «Не понимаю, почему мы так рано начинаем сезон в АПЛ»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал своё недовольство датой начала сезона в английской Премьер-Лиге.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока
Ирина признается: смириться с тем, что дочь разукрашивает свое тело узорами, ей было непросто.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты
Введение США новых пошлин на товары из Китая может повлечь рост цен на Apple iPhone
Введение с 1 сентября недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом 10-процентного тарифа на китайский импорт может ударить по доходу Apple, сообщается в обнародованной в пятницу аналитической заметке банка Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Политика
Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле
Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Футбол
Cтадион «Ростова» дисквалифицирован за инцидент с фанатами «Спартака»
Обновлено вчера в 09:35
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Авто
Обновился недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности
После апгрейда внешность грузового пикапа продолжает практически детально повторять легендарный Toyota Hilux 18-летней давности.
Обновлено вчера в 04:01
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Глюкоза написала пост о ненависти
Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
В США небольшой самолет совершил экстренную посадку на автотрассу
Обновлено вчера в 20:42
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено вчера в 06:59
Наука
В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней
По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.
Обновлено 01 августа в 09:51
Здоровье
Грибы в Алтайском крае могут быть опасны из-за дыма от лесных пожаров в Сибири
Грибы хорошо впитывают вредные вещества, в том числе от смога, который висел над Алтаем несколько недель.
Обновлено вчера в 23:27
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено вчера в 15:44