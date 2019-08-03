Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Политика Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Шоу-бизнес Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока Ирина признается: смириться с тем, что дочь разукрашивает свое тело узорами, ей было непросто.

Гаджеты Введение США новых пошлин на товары из Китая может повлечь рост цен на Apple iPhone Введение с 1 сентября недавно объявленного президентом США Дональдом Трампом 10-процентного тарифа на китайский импорт может ударить по доходу Apple, сообщается в обнародованной в пятницу аналитической заметке банка Bank of America Merrill Lynch (BofA).

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.

Политика Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Футбол Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Авто Обновился недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности После апгрейда внешность грузового пикапа продолжает практически детально повторять легендарный Toyota Hilux 18-летней давности.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Армия и оружие Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.

Шоу-бизнес Глюкоза написала пост о ненависти Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.

Политика Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.

Наука В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.