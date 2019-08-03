Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяцаГазета.Ru 20:28
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
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Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено в 10:01
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Авто
Недорогой «аналог» Toyota Hilux 18-летней давности обновился
Компания ZX Auto обновила пикап Tiger, который является перелицованной версией устаревшего варианта Hilux.
Обновлено в 14:01
Культура
«Ощущается разрыв между театром и жизнью»
Крепнет раздражающее ощущение разрыва между театром и жизнью.
Обновлено в 17:19
Футбол
В Португалии сообщили о желании «Реала» перехватить Фернандеша у «МЮ»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено в 21:04
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Авто
Представлена внедорожная версия спортивного купе Chevy Corvette C8 4x4
Считается, что окончательной эволюцией C8 Corvette будет гибрид, развивающий мощность более 1000 лошадиных сил, использующий электроэнергию для привода передних колес.
Обновлено в 01:46
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса.
Обновлено в 18:15
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Политика
Мадуро обратился в ООН из-за угрозы Трампа ввести блокаду Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и обратился к ООН в связи с угрозами, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:57
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено в 07:46
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба российского лидера.
Обновлено 31 июля в 16:48
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено в 14:04
Политика
МИД России констатировал прекращение действия ДРСМД
"По инициативе американской стороны 2 августа 2019 года прекращено действие Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного 8 декабря 1987 года", - указывается в документе, размещенном на сайте правовой информации.
Обновлено в 05:15
Происшествия
На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция
Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Гастрольный тур Divide британского поп-музыканта Эда Ширана стал самым кассовым в истории, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Из-за утечки газа эвакуированы две тысячи жителей штата Мехико
Порядка двух тысяч человек были эвакуированы в городе Некстлальпан (штат Мехико, Мексика) после сообщения об утечке газа, заявили в мексиканском минобороны.
Обновлено в 21:09
Интернет
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52