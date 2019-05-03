Футбол

Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»Бомбардир.ру 14:25

Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем.
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Лионель Месси — Хави: «Уверен, ты продолжишь добиваться успеха во всем, что касается футбола»

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Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»

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Месси — завершающему карьеру Хави: «Ты будешь успешен во всем, что предложишь футбольному миру»

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Лионель Месси — Хави: «Уверен, ты продолжишь добиваться успеха во всем, что касается футбола»

Sportbox.RU15:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

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Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

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Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
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Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа

Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
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Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
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Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
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Названы самые нелепые смартфоны из старых фантастических фильмов

Издание «Life.ru» составило рейтинг самых нелепых устройств из старых фантастических блокбастеров.
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Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса

После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.
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Трамп сообщил о намерении «много торговать» с Россией

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией.
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За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
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Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
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Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали

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Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
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