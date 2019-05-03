Футбол
Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»Бомбардир.ру 14:25
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено в 10:42
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в подготовке газовой войны
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем
Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина
В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:11
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»
Обновлено в 16:25
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа
Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Обновлено в 13:44
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Названы самые нелепые смартфоны из старых фантастических фильмов
Издание «Life.ru» составило рейтинг самых нелепых устройств из старых фантастических блокбастеров.
Обновлено в 15:05
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке РФ новых хэтчбеков
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Украина приступила к испытаниям нового артиллерийского комплекса
После успешного завершения испытаний комплекс будет принят на вооружение ВС Украины.
Обновлено в 10:47
Политика
Трамп сообщил о намерении «много торговать» с Россией
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его страна намерена "много торговать" с Россией.
Обновлено в 15:29
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали
Обновлено в 15:37
Футбол
Футболисты «Порту» навестили Касильяса в больнице
Футболисты "Порту" навестили вратаря команды Икера Касильяса, который лежит в больнице после перенесенного сердечного приступа.
Обновлено в 16:06
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36