Футбол
Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»Бомбардир.ру вчера в 14:25
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Лионель Месси — Хави: «Уверен, ты продолжишь добиваться успеха во всем, что касается футбола»
Sportbox.RUвчера в 15:36
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
В Оренбургской области загорелись шесть домов
Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Спартак» отправился в Екатеринбург на матч с «Уралом»
Футболисты московского «Спартака» отправились в Екатеринбург, где сыграют с «Уралом» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Игры
«Косынка» и Mortal Kombat вошли в Мировой зал славы видеоигр
Культовые игры «Косынка» и Mortal Kombat вошли в Мировой зал славы видеоигр. Он был открыт в 2015 году в Национальном музее игр в Нью-Йорке.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл тайно родила девочку
Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл родила девочку, однако королевская семья скрывает радостное событие.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»
Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Омичей призвали на любых выборах голосовать против пенсионной реформы
Напомним, в Омске в 2019 году, в единый день голосования, 8 сентября пройдут довыборы в Городской совет и Законодательное собрание области.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Петербурге загадочно погибли двое подростков
В Петербурге с разницей в несколько часов нашли трупы двух подростков. В квартире обнаружили тело 16-летнего юноши.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Победу в проекте одержала 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, которая набрала 56 процентов голосов против 27% у Ержана Максима и 15% у Валерия Кузакова.
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Общество
В Крыму изготовили самую большую в мире турку
Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 04:10
Общество
Икона стиля Одри Хепберн: чем актриса покоряла зрителей
Слава пришла, когда на экраны вышли "Римские каникулы", где начинающая актриса снялась с Грегори Пеком.
Обновлено в 01:00
Общество
В Зейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
"С 4 мая на территории Зейского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:35
Интернет
Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд уникальных пользователей
Исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) объявила о том, что месячная аудитория видеосервиса достигла знаковой отметки в 2 млрд человек.
Обновлено в 02:39
Финансы
Золотовалютные резервы НБ Белоруссии выросли за апрель до $7,6 млрд
Нацбанк сообщил, что в апреле страна выплатила около $220 миллионов по валютным долгам.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Магнитогорске многим жителям взорванного дома приходится жить в старых квартирах
Обновлено в 02:54
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
РФ выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено вчера в 04:33
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43