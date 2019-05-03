Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»Бомбардир.ру вчера в 14:25

Желаю всего лучшего в дальнейшем. В футболе ты будешь добиваться успеха во всем.

Месси – Хави: «В футболе ты продолжишь добиваться успеха во всем»

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