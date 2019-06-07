Футбол
Месси: «Сборная Аргентины не является фаворитом Кубка Америки»Евро-футбол.ру вчера в 11:57
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем Кубке Америки.
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Мне хочется завоевать трофей со сборной больше для Месси, чем для себя. Надеюсь это получится сделать. Мы мечтаем о триумфе на Кубке Америки. Мы очень давно не побеждали на этом турнире, что приносит боль Месси и всем нам.
— Серхио Агуэро, аргентинский футболистSport24.ru 02:35
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