Футбол

Месси сохраняет надежду выиграть трофей со сборной АргентиныГазета.Ru 22:00

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался о неудачах, которые его преследует в выступлениях за сборную Аргентины, передает "Советский спорт". Как признался пятикратный обладатель "Золотого мяча", он сохраняет надежду выиграть трофей в составе национальной команды до завершения карьеры.
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