Футбол
Месси: «Хочу забить ещё много голов за „Барселону“»Евро-футбол.ру 03:37
Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой 400-й гол в рамках испанской Примеры.
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Происшествия
Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти попал на видео
Обновлено в 06:34
Экономика
Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной
Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 06:43
Политика
Задержан боевик, готовивший покушение на Путина в Сербии
Обновлено в 01:50
Происшествия
Власти назвали причину взрыва на заводе в Ленинградской области
Взрыв на заводе "Полипласт" по производству химических добавок для строительства в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении работ.
Обновлено в 04:39
Общество
ФСИН опровергла содержание Улюкаева в VIP-камере
Обновлено в 03:31
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
В разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил, что при нынешнем состоянии авиационной промышленности Украины решение возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» выглядит фантастикой.
Обновлено в 00:53
Происшествия
СК возбудил дела по фактам нападений на дипломатов в Киеве
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений в Киеве, в результате которых пострадали имущество российского посольства, а также директор Российского центра науки и культуры Константин Воробьев.
Обновлено в 05:43
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
Экономика
Орешкин о росте цен: «Ситуация лучше, чем ожидали многие»
Сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты.
Обновлено в 05:48
Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Обновлено вчера в 14:42
Спорт
Самуэльссон заявил, что Логинову не место на Кубке мира по биатлону
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиянин Александр Логинов не должен выступать на Кубке мира после того, как отбыл дисквалификацию за допинг.
Обновлено в 06:31
Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Как сообщает пресс-служба РФС, единственным кандидатом на предстоящих выборах станет председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян
Священник Великолукского епархиального управления Андрей Парфенов, устроивший ДТП с двумя пострадавшими, в момент происшествия был пьян, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Псковской области.
Обновлено в 05:34
Экономика
Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе «ЮТэйр»
Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Обновлено в 02:43
Общество
Названа страна с самыми красивыми женщинами
Венесуэла названа страной, отправившей на международные конкурсы красоты самых ярких представительниц, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях
В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В новгородской мужской колонии родилась девочка
Роды в мужской колонии начались у 23-летней женщины, приехавшей на длительное свидание с осужденным мужем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:46
Общество
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.
Обновлено в 00:44
Общество
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС
Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
В Манбидже шесть человек погибли при взрыве
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов
В Москве пропала мать двоих детей.
Обновлено в 03:26
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Общество
Свердловский губернатор пообещал не менее 12 яиц в магазинной упаковке
В Свердловской области не только не снизят, но даже увеличат количество яиц в магазинных упаковках до 12 штук.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, уточняющий порядок ее оказания.
Обновлено в 05:20
Политика
Лавров: Требования Японии о возврате Курил противоречат Уставу ООН
Требования Японии передать южные Курильские острова, являющиеся территорией России, не соответсвуют обязательствам страны по Уставу Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:20
Кино
Путин поздравил Ланового с юбилеем
Обновлено в 01:52
Происшествия
Найден восьмой погибший в результате смертельного ДТП под Воронежем
В компании «Металлоинвест», в состав которой входит Оскольский электрометаллургический комбинат, сообщают, что готовы оказать помощь всем родным погибших в смертельном ДТП под Воронежем людей.
Обновлено вчера в 14:36