Футбол

Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»Евро-футбол.ру 02:31

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хочет завершить карьеру, выиграв что-то в составе национальной команды.
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Лионель Месси
Хочу закончить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту.
— Лионель Месси, аргентинский футболистRT на русском 03:33

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