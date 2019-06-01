Футбол
Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»Евро-футбол.ру 02:31
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хочет завершить карьеру, выиграв что-то в составе национальной команды.
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Хочу закончить карьеру, выиграв что-нибудь с Аргентиной. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту.
— Лионель Месси, аргентинский футболистRT на русском 03:33
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Месси: хотел бы выиграть что-то со сборной Аргентины перед завершением карьеры
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