Общество
Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефонаТАСС 17:13
Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая. Соответствующий документ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
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В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Происшествия
В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Хоккей
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В 2015 году "Блю Джекетс" выбрал Гаврикова на драфте под общим 159-м номером. В составе "Коламбуса" он выступает под 44-м игровым номером.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
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Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы
В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
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Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Футбол
Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атак
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды.
Обновлено в 10:41
Спорт
Александр Шлеменко: «Хотел бы выступить в UFC, но загадывать пока не буду. Есть хороший соперник в RCC»
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко поделился планами на будущее.
Обновлено в 20:53
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Происшествия
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Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Крыму мотоциклист погиб при столкновении с машиной ГИБДД
Водитель мотоцикла погиб, его пассажир и водитель патрульной машины ГИБДД получили травмы в результате столкновения на трассе Симферополь-Алушта-Ялта недалеко от горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Крым.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Авто
Названы 4 преимущества годовалого авто перед новым
Обновлено в 12:46
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено в 21:23
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
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Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.
Обновлено в 17:01
Политика
КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ»
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Intel продолжает усиливать маркетинговое подразделение новыми кадрами
За точку отсчёта выбрана самая резонансная кадровая миграция — переход в Intel главы графического подразделения AMD Раджи Кодури (Raja Koduri): На новом месте работы в Intel Раджа Кодури занимается общим руководством проектированием, а также возглавляет группу Core and Visual Computing в должности старшего вице-президента.
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