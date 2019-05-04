Мессенджеры обязуются идентифицировать пользователей по номеру телефонаТАСС 17:13

Постановление правительства РФ об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей своих ресурсов по номеру телефона вступает в силу в воскресенье, 5 мая. Соответствующий документ премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 6 ноября 2018 года.

Политика В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более 20 миллиардов долларов на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Футбол Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.

Происшествия Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.

Происшествия В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.

Хоккей Гавриков дебютировал за «Коламбус» В 2015 году "Блю Джекетс" выбрал Гаврикова на драфте под общим 159-м номером. В составе "Коламбуса" он выступает под 44-м игровым номером.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Армия и оружие В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Футбол Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атак Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Происшествия Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Экономика Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.

Происшествия В Крыму мотоциклист погиб при столкновении с машиной ГИБДД Водитель мотоцикла погиб, его пассажир и водитель патрульной машины ГИБДД получили травмы в результате столкновения на трассе Симферополь-Алушта-Ялта недалеко от горы Аю-Даг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Крым.

Происшествия На западе Москвы упал башенный кран Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.

Кино Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов» Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".

Экономика Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.

Политика КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ» Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.