Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке РоссииМатч ТВ 04:59

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов». Встречу на «РЖД Арене» обслужит бригада арбитра Виталия Мешкова из Дмитрова. Помогать ему будут лайнсмены Максим Гаврилин и Андрей Веретешкин.
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Алексей Игоревич Еськов
Российский футболист
Российский футболист и судья, имеет категорию ФИФА. Выступал на позиции защитника. Обслуживает матчи чемпионата России.
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